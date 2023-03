SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No jantar promovido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) com lideranças políticas nacionais na semana passada para tratar de sua campanha à reeleição, representantes do PL afirmaram que o partido pretende fazer menções ao emedebista nas inserções na TV que começam em junho.

No encontro, os representantes de União Brasil, PL e PP foram os que mostraram mais entusiasmo com a candidatura de Nunes, que deverá ter Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) como adversários.

As peças com as menções a Nunes já estão em produção por Duda Lima, marqueteiro de Jair Bolsonaro (PL) em 2022 por indicação de Valdemar Costa Neto, presidente do PL.

Como revelou o Painel, Lima também deve tocar a campanha de Nunes em 2024 e apresentou uma pesquisa sobre o prefeito durante o jantar, que também teve as presenças de Valdemar, Gilberto Kassab (PSD), Baleia Rossi (MDB), Ciro Nogueira (PP), Renata Abreu (Podemos), entre outros.

Em entrevista ao UOL, o deputado federal Ricardo Salles disse que se seu nome não estiver em destaque nas inserções de TV do PL, ele deixará a sigla em julho. Ele afirmou ao Painel que será candidato a prefeito de São Paulo em 2024 e tem dito a aliados que, se não for pelo PL, será por outra legenda.