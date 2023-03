SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nomeou a advogada criminalista e ex-deputada federal Zulaiê Cobra para o cargo de assessora técnica da Secretaria da Casa Civil.

A escolha foi feita pelo grupo político de Gilberto Kassab, secretário de Governo, presidente do PSD, partido ao qual Zulaiê está filiada, que é próximo da ex-parlamentar.

Zulaiê também representa um elo entre o Governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, na qual Fabricio Cobra, filho de Zulaiê, atua como secretário da Casa Civil.

Atualmente com 79 anos, Zulaiê foi candidata a vice-governadora de São Paulo em 1990, na chapa de Mario Covas, que foi derrotada pelo emedebista Luiz Antonio Fleury Filho.

Em 1992, foi eleita vereadora na capital. Dois anos depois, tornou-se deputada federal pelo PSDB, tendo sido reeleita mais duas vezes.

Em 2006, foi suplente de Guilherme Afif Domingos (atual secretário de Projetos Estratégicos) em chapa para o senado que acabaria derrotada pelo petista Eduardo Suplicy. Zulaiê então se desfiliou do PSDB, criticando o partido pela oposição ao PT que ela via como fraca.

Kassab disse em evento recente que o governo Tarcísio tem "a cara do PSDB do [Franco] Montoro, do [Mario] Covas". Em seu discurso de posse, o governador reverenciou nomes históricos do partido.

"Precisamos entregar as pequenas coisas, que mudam a rotina e fazem a diferença. Como dizia Franco Montoro: 'Minha maior obra é o conjunto das pequenas obras', ou Mario Covas: 'Penso que, às vezes, mais vale eliminar uma fila do que construir um viaduto'", acrescentou, com menção também a José Serra.