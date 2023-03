SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo brasileiro deve apresentar nesta terça-feira (7) ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra (Suíça), um texto expressando preocupação com arbitrariedades praticadas pelo governo da Nicarágua.

O documento, feito com participação do Itamaraty e da assessoria internacional do Palácio do Planalto, deixará claro que o Brasil acompanha com máxima atenção as informações que vem recebendo de violações aos direitos de opositores do regime de Daniel Ortega, sobretudo a expulsão e retirada de cidadania de dissidentes.

O Brasil dirá também que tem compromisso democrático e humanitário e que buscará exercer um papel construtivo para solucionar a crise no país centro-americano.

Na semana passada, o Brasil recebeu críticas ao não aderir a uma resolução conjunta de mais de 50 países que condenava a ditadura nicaraguense, por discordar da linguagem do documento.

A avaliação na diplomacia brasileira, no entanto, é que a situação tem se agravado e que ficar em silêncio não é uma opção aceitável.