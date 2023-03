SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis anos após sua morte, a ex-primeira-dama Marisa Letícia se tornou novamente objeto de uma disputa entre apoiadores e opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desta vez, o estopim foram as suspeitas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua mulher, Michelle, tentaram contrabandear joias doadas pelo governo da Arábia Saudita no final de 2021.

A atitude contrasta com a de Marisa, que abriu mão de joias que recebeu de presente da realeza dos Emirados Árabes Unidos em dezembro de 2003, conforme noticiou a Folha de S.Paulo na ocasião.

Uma reprodução da reportagem passou a ser compartilhada em redes sociais no final da semana passada.

"Dona Marisa também foi presenteada com joias, mas o desfecho foi muito diferente da Michelle. Ninguém tentou esconder e elas foram doadas ao programa Fome Zero. O nível é outro?", escreveu a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, no sábado (4).

Políticos, celebridades e influenciadores simpáticos ao governo Lula seguiram na mesma linha. Alguns aproveitaram para voltar a atribuir a morte de Marisa, vítima de AVC, ao estresse causado por uma suposta perseguição da Lava Jato.

Em reação, bolsonaristas passaram a requentar acusações de corrupção contra a mulher de Lula, nunca comprovadas.

Parlamentares e influenciadores de direita têm passado ao largo destas críticas, no entanto, deixando esse tipo de embate para tuiteiros com menor número de seguidores.