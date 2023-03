SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novo presidente da Fundação Perseu Abramo, centro de estudos vinculado ao PT, Paulo Okamotto diz que um dos projetos em estudo pela sua gestão é a criação de um núcleo de altos estudos, para debater temas estratégicos para o país.

"É uma ideia ainda em gestação, para que possamos debater assuntos como o futuro da democracia, o mundo do trabalho, o papel dos militares e do Judiciário", afirma Okamotto.

Ele assumiu um mandato tampão na Fundação no lugar do antigo presidente, Aloizio Mercadante, que foi nomeado para o comando do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Outras prioridades são intensificar a formação de líderes partidários e o diálogo com movimentos sociais de esquerda.