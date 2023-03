SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Prerrogativas, que é composto por advogados, juristas e defensores públicos, recebeu a Salva de Prata, a maior honraria concedida pela Câmara Municipal de São Paulo a entidades da sociedade.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, durante sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo Mathilde Missioneiro - A sessão solene ocorreu na noite de segunda-feira (6). Estiveram presentes o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, o deputado estadual Emidio de Souza (PT-SP) e sua mulher, a advogada e comentarista da CNN Gabriela Araujo, o empresário Andrés Sanchez e o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello.

Ainda passaram por lá os advogados Pierpaolo Cruz Bottini, Ana Amélia Mascarenha e Antônio Carlos de Almeida de Castro, o Kakay, além do jornalista Florestan Fernandes Júnior, da procuradora do estado de São Paulo Margarete Pedroso e do presidente do sindicato das construtoras em São Paulo (Secovi-SP), Rodrigo Luna.

A homenagem foi proposta pelo vereador Paulo Reis (PT). Fundado em 2015, o Prerrogativas é crítico da Operação Lava Jato e, a partir de 2018, abraçou a bandeira da inconstitucionalidade da prisão de Lula. O grupo apoiou o PT nas últimas eleições.