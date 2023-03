SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parlamentares negros de nove partidos que apoiam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) farão um encontro em Brasília no dia 12 de abril, para discutir a pauta antirracista.

A ideia é que o evento seja o embrião de uma rede permanente de representantes do Legislativo para debater formas de combater a discriminação racial.

Devem participar deputados federais e estaduais das legendas envolvidas, além de vereadores de capitais e cidades-pólo. Os partidos que integram o evento são PT, PSB, PSOL, Rede, PV, PDT, Solidariedade, Cidadania e MDB. O presidente Lula e ministros também serão convidados.

"Pretendemos com o encontro preparar a primeira jornada nacional de legislação antirracista do Brasil", diz Martvs das Chagas, secretário de Combate ao Racismo do PT e um dos promotores do evento.