SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) enviará ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados uma representação contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pela suposta prática do crime de transfobia. Junto à bancada do PSB, a parlamentar irá pedir que seu mandato seja cassado.

Nikolas foi à tribuna do plenário nesta quarta-feira (8) para discursar sobre o Dia da Mulher. Ao tomar a palavra, colocou uma peruca e ironizou a existência de mulheres transexuais.

"Hoje eu me sinto mulher. Deputada Nicole", afirmou. "As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade", continuou.

"Ou você concorda com o que estão dizendo ou, caso contrário, você é um transfóbico, um homofóbico e preconceituoso", disse ainda. O deputado já responde a um processo na Justiça por uma fala transfóbica feita contra a deputada Duda Salabert (PDT-MG).

Para Tabata Amaral, as falas feitas em plenário ferem a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. "O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O segundo é o México, que não tem nem metade dos casos", diz a parlamentar. "Não vamos tolerar tamanha violência na Casa do povo."

Em 2022, Nikolas foi deputado federal mais votado do país. Ele liderou com folga a corrida pela Câmara em Minas Gerais, com 1.492.047 votos -o segundo colocado, André Janones (Avante), tinha 238 mil, e a terceira, Duda Salabert (PDT), 208 mil.

Ainda que expressiva, a votação de Ferreira não supera a do deputado federal mais votado da história do país, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que em 2018, ainda pelo PSL, recebeu 1.843.735 votos, superando com folga os 1.573.642 votos obtidos pelo recordista anterior, Enéas Carneiro (Prona-SP), em 2002.

O mineiro integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) na visita a países árabes, em 2021, e foi barrado em setembro do mesmo ano ao tentar entrar no Cristo Redentor sem comprovante de vacinação.