SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso está internado na UTI do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, para se recuperar de uma cirurgia de emergência no aparelho digestivo.

O magistrado foi internado no fim de fevereiro para uma intervenção que visava o fechamento de uma hérnia incisional, fruto de uma operação que ele fez alguns anos atrás.

Ele se recuperava bem e chegou a participar de uma sessão do STF por vídeo no dia 1º de março.

Na sequência, porém, ele teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram novos procedimentos de emergência.

O médico Fabio Ferreira viajou especialmente de São Paulo a Brasília para a terceira cirurgia. O médico Cassio Gontijo também integra a equipe do Sírio Libanês de Brasília que trata do ministro.

A assessoria do STF confirma que Barroso foi internado.

Diz ainda que a recuperação do magistrado "segue dentro do esperado".

"Em breve, ele deve deixar a UTI, onde está para facilitar a observação médica", diz a equipe de comunicação do STF.

Na semana passada outro ministro, Kassio Nunes Marques, também foi internado para uma cirurgia intestinal.

O procedimento foi uma revisão de cirurgia bariátrica feita em 2012.

O magistrado segue internado no Hospital Albert Einstein, em SP.

Segundo o STF, ele está bem e permanece mais tempo no hospital apenas para que o intestino volte a funcionar perfeitamente.