SÃO PAULO, SP (FOLHARESS) - A performance do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na tribuna da Câmara, quando vestiu uma peruca durante discurso transfóbico, recebeu críticas inclusive na direita.

"O trabalho parlamentar não pode ser feito por influenciadores nem com memes", disse o influenciador e jornalista Silvio Grimaldo, um dos mais atuantes seguidores do filósofo Olavo de Carvalho (morto em 2022).

Apesar disso, ele afirmou que gosta do deputado e o admira, e acrescentou que espera que o gesto tenha sido "um ponto fora da curva" no mandato de Ferreira.

Segundo Grimaldo, os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro (PL) foram marcados por deputados de direita que se preocupavam demais com a "lacração" e não com e entrega de realizações concretas na Câmara.

"Passamos quatro anos com deputados conservadores absurdamente incompetentes, que não entregaram absolutamente nada, mesmo tendo a máquina do governo ao lado", declarou.