SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Delegado Ramagem (PL-RJ) contratou nesta segunda-feira (13) como assessor de gabinete José Matheus Sales Gomes, que integrou o chamado "gabinete do ódio" no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Gomes era parte da trinca composta ainda por Tercio Arnaud e Mateus Diniz, que atuava sob o comando do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) no Palácio do Planalto cuidando das redes sociais do presidente. O apelido foi motivado pelo tom agressivo de muitas das postagens contra adversários do governo.

Com a derrota de Bolsonaro, o trio ficou desempregado. Arnaud deve trabalhar com Bolsonaro no PL, enquanto Diniz ainda não tem destino definido.

Ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Ramagem está na berlinda após a revelação, feita pelo jornal O Globo, de que a agência usou durante o governo passado uma ferramenta para monitorar a localização de telefones celulares.

A assessoria do deputado afirmou ao Painel que Gomes "possui experiência e competência com comunicação, integrando nossa equipe com o objetivo de auxiliar nas atividades parlamentares, divulgando a atuação do deputado Ramagem na Câmara e na elaboração de propostas legislativas". O salário é de R$ 5.587.

O parlamentar afirma ainda que a contratação não tem relação com "a narrativa falsa de um suposto gabinete do ódio".