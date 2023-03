SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo divulgado em redes sociais mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comandando parte da cerimônia em comemoração dos 143 anos do Corpo de Bombeiros em São Paulo.

O evento foi realizado na última quinta-feira (16) no Memorial da América Latina, na capital paulista.

No vídeo de 34 segundos que circula nas redes sociais, o governador dá comandos aos bombeiros. Segundo a assessoria de Tarcísio, ele foi convidado a participar da cerimônia e depois retornou a seu lugar, de onde cantou o hino dos bombeiros. Nos comentários, vários apoiadores elogiam e parabenizam o governador.

Após vencer a eleição para o governo de São Paulo, o ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro (PL) vinha sendo criticado por se afastar do ex-presidente e fazer acenos ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O governador de São Paulo e Lula atuaram em conjunto nas tragédia das chuvas no litoral norte e já disse que ele e o petista agora são sócios. No entanto, Tarcísio também tem feito gestos ao bolsonarismo, como mostrou o Painel. Antes das fortes chuvas, ele participava de uma confraternização em Campinas que reuniu ex-ministros de Bolsonaro e aliados do ex-presidente.