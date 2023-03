SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse, à TV 247, estar "muito satisfeito" com sua equipe de ministros, e destacou sua relação com o da Casa Civil, Rui Costa, a quem chamou de "minha Dilma de calças".

Lula diz que Rui Costa o deixa dormir com consciência tranquila. "De vez em quando eu falo para o Rui: você é minha Dilma de calças. O papel da Casa Civil é de coordenador do governo, é quase como se fosse uma defesa dos interesses do presidente da República. Eu me lembro da Dilma, que chegava na reunião e dizia 'Ninguém vai mentir para o presidente. E, se mentir, eu vou dizer que é mentira'. Isso me deixava dormir com a consciência tranquila".

Presidente elogiou ministros que já foram governadores pela facilidade que têm em lidar com a máquina pública. "É uma surpresa agradabilíssima", disse. Além de Rui Costa, que governou a Bahia, equipe tem Wellington Dias (Desenvolvimento Social), que chefiou o Executivo do Piauí, Flávio Dino (Segurança Pública), do Maranhão, e Camilo Santana (Educação), do Ceará.

Presidente atribuiu anúncios desencontrados a "vontade de trabalhar". Questionado sobre a fala de semana passada, em que advertiu os ministros para só anunciarem medidas depois de combinar com a Casa Civil, Lula afirmou que sua equipe tem muita vontade de trabalhar. "Estou muito satisfeito com meus ministros, todo mundo quer acertar.