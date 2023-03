BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu nesta quinta (23) um policial da reserva da PM do Distrito Federal suspeito de ser uma das lideranças do acampamento golpista em frente do QG do Exército em Brasília.

O major Cláudio Mendes dos Santos foi preso em Riacho Fundo, no Distrito Federal, na 9ª fase da operação Lesa Pátria.

Segundo a PF, ele é suspeito de "incitar dos atos antidemocráticos e um dos administradores dos recursos que financiavam as ações."

O PM também seria responsável por ensinar táticas de guerrilha aos golpistas acampados no QG do Exército.

"Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", afirma a PF em nota.