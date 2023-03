SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-nomeado secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados, Jilmar Tatto (PT-SP) pretende criar uma espécie de "painel da democracia" no prédio, com referências à invasão do prédio por uma multidão de bolsonaristas em 8 de janeiro.

A ideia é incluir esse tema nas visitas guiadas à Câmara, que Tatto pretende retomar, após a paralisação forçada pela pandemia. "Queremos ampliar estas visitas, contemplando no roteiro os ataques à democracia", diz.

A Secretaria de Comunicação tem responsabilidade sobre toda a estrutura de comunicação e imprensa da Casa.

Outra de suas prioridades é contratar uma pesquisa para aferir a imagem dos deputados federais e da própria instituição junto à população.

Além disso, a Câmara quer levar o sinal digital de emissoras legislativas para 3.000 municípios, um acréscimo com relação aos 1.600 de hoje.