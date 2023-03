SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung foi convidado a retornar ao MDB para ajudar a reorganizar o partido de olho nas eleições municipais.

Caso aceite, ele irá presidir o diretório estadual da sigla. Em 2021, a senadora Rose de Freitas (MDB-ES) assumiu a direção local para tentar organizar a estrutura no estado, mas acabou fracassando e o MDB estadual não lançou nenhum candidato a deputado federal

Segundo interlocutores, o capixaba pareceu animado com a proposta. Nas eleições passadas, Hartung manteve canal de diálogo constante com a ministra do Planejamento Simone Tebet, e tentou costurar um caminho para a terceira via.