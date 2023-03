SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado bolsonarista Coronel Meira (PL-PE) protocolou um requerimento de informação à Casa Civil para esclarecer qual foi a destinação dada ao violão que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou do vocalista do Coldplay, Chris Martin.

Lula visitou o cantor no Rio de Janeiro na última quinta-feira (23) e foi presenteado com o instrumento autografado pelos integrantes da banda. "Ganhei um violão, não uma pulseira", ironizou o presidente em uma rede social.

Coronel Meira argumenta no requerimento que o presente é da marca Martin & Co., avaliado em R$ 19.490,00 e pode ter seu valor aumentado em função dos autógrafos. Segundo relata, um violão usado por Chris Martin foi vendido em 2015 por aproximadamente R$ 150 mil.

Ele questiona a Casa Civil qual foi o procedimento adotado para a classificação do presente, se foi classificado de natureza pública, ou privada. Pergunta também se o objeto foi "devidamente incorporado" ao patrimônio da União e se foi declarado à Receita Federal, já que se trata "de um produto importado, fabricado por uma empresa tradicional que produz peças que ultrapassam meio milhão de reais, sujeito a tributação".

O jornal O Estado de S. Paulo revelou nesta terça-feira (28) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou com um terceiro conjunto de joias dado de presente por autoridades sauditas em viagem oficial.

Os regalos incluem um relógio Rolex, uma caneta da marca Chopard prateada, um par de abotoaduras em ouro branco, com um brilhante cravejado no centro; um anel em ouro branco com um diamante no centro e outros em forma de "baguette" ao redor; e uma masbaha (um tipo de rosário árabe), feito de ouro branco e com pingentes cravejados em brilhantes.