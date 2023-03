SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma equipe do Ministério das Cidades visitará neste sábado (1º) diversas regiões periféricas no Rio de Janeiro, incluindo o local no Complexo da Maré em que o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve em 13 de março.

À frente da equipe estará o secretário de Territórios Periféricos da pasta, Guilherme Simões. "Vou exatamente no mesmo local que o ministro Dino foi, a Redes da Maré. É absurdo que a direita criminalize a favela do jeito que estão tentando fazer", afirma o secretário.

A visita do ministro foi atacada por parlamentares de oposição, que insinuaram sem provas que ele teria feito algum acordo com traficantes que atuam na região.

Simões também visitará as favelas da Rocinha, Complexo do Alemão e Baixada. Nesses locais, sua agenda inclui conversar com líderes comunitários e ouvir suas demandas.

"A ideia é fazer um mapeamento de iniciativas territoriais que sejam efetivas no combate à desigualdade social e integrar às políticas do ministério", afirma.