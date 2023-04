BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Procuradores que cuidam da pauta ambiental na PGR (Procuradoria-Geral da República) têm criticado a atuação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática.

Ele dizem que até o momento a ministra Marina Silva não procurou a PGR para se inteirar das ações de prevenção e combate ao desmatamento, nem para saber como os procuradores podem auxiliar nos desafios da pasta.

O ministério, por outro lado, informa que não houve nenhum pedido de agenda por parte dos procuradores, nem do próprio PGR, Augusto Aras.

A pasta ressalta que os dois órgãos estão atuando em conjunto por meio de algumas ações coordenadas com o ICMBio e o Ibama. O combate ao garimpo na Terra Indígena Yanomami é um exemplo deste trabalho coordenado.