SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que a diplomacia durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) tinha atitudes "infantis" nas relações com outros países.

"Busquei retomar princípios caros à política externa brasileira que foram deixados de lado nos últimos anos. Esses fundamentos foram substituídos, na gestão anterior, por retórica agressiva e por atitudes até infantis em relação a países cujos governantes tinham orientação política e ideológica distinta à do governo anterior", disse ele, em entrevista à revista do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais) do mês de março.

Segundo Vieira, o sectarismo do governo Bolsonaro representa a negação da diplomacia. "A antidiplomacia nada tem a ver com a tradição brasileira", afirmou.

Um dos países com os quais a relação esfriou sob Bolsonaro foi a Argentina, governada por um presidente de esquerda, Alberto Fernández.