SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a primeira indicação de Luiz Inácio Lula da Silva para o STF praticamente definida para seu advogado, Cristiano Zanin, nomes começam a ser mencionados para a vaga que será aberta pela aposentadoria da atual presidente da corte, Rosa Weber, prevista para outubro.

Há uma expectativa de que o presidente indique uma mulher, embora ele tenha se recusado a se comprometer com isso em café da manhã com jornalistas na quinta-feira (6).

Entre as mulheres que vêm sendo mencionadas estão a ministra do STJ Regina Helena Costa, a juíza federal Simone Schreiber, as advogadas Dora Cavalcanti, Flavia Rahal, Carol Proner e Vera Araújo e a professora Lucineia Rosa dos Santos -as duas últimas são negras, o que pode atender a um movimento no meio jurídico para uma nomeação que contemple a questão racial.

Tags:

Juíza