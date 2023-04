BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS0 - A Receita Federal barrou a exoneração do ex-secretário Julio Cesar Vieira Gomes, que chefiou o órgão no fim do governo Bolsonaro e que atuou no caso das joias sauditas apreendidas no aeroporto de Guarulhos.

O secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas, assinou e enviou para publicação no Diário Oficial da União uma portaria que cita uma investigação em curso como justificativa para tornar sem efeito um ato anterior que declarou vago o cargo de Gomes.

Em nota, Barreirinhas afirma ter tomado a medida após considerar, por cautela, a supremacia do interesse público, as peculiaridades do caso, e a investigação da CGU (Controladoria-Geral da União).

Gomes, que conversou com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a liberação das joias presenteadas pela Arábia Saudita, pediu a sua exoneração do órgão e a decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (10).

De acordo com a portaria, a saída ocorreu "a pedido". Ele estava lotado na Superintendência Regional da Receita no Rio de Janeiro.

Gomes é suspeito de ter pressionado fiscais para liberarem as joias apreendidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele nega a tentativa de interferência.