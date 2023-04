SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Levantamento do Google Trends que toma como recorte os 100 primeiros dias do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostra Fernando Haddad, ministro da Fazenda, como o que tem despertado mais interesse da população em buscas na plataforma.

Depois de Haddad, com 32% das buscas, a lista é completada, na sequência, por Flávio Dino (Justiça), 28%, Geraldo Alckmin (Desenvolvimento e Indústria), 14%, Marina Silva (Meio Ambiente), 13%, e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), 12%.

O Google Trends lançou uma página especial com base nos primeiros meses da administração petista, que pode ser acessada neste link.

A página também destaca que, no período, as leis mais buscadas foram Rouanet, Maria da Penha e Seca, e as PECs mais procuradas foram a da Transição, da Enfermagem e a da Reforma Administrativa (32/2020).

No recorte dos últimos 30 dias, Alexandre de Moraes foi o ministro do STF com mais interesse de busca no Brasil, à frente de Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes.

Nesse mesmo período, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) foi o governador do Sudeste mais buscado no Brasil, à frente de Romeu Zema (Novo-MG). No Sul, a liderança ficou com Eduardo Leite (PSDB-RS), e no Centro-Oeste, com Ibaneis Rocha (MDB-DF). No Nordeste, Raquel Lyra (PSDB-PE) foi a mais procurada, e no Norte, Helder Barbalho (MDB-PA).

