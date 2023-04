SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tentativa de filiar o deputado federal Pedro Paulo (PSD) ao União Brasil para ser vice na chapa do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), no ano que vem, foi um dos estopins para o movimento de saída de seis parlamentares da legenda.

Entre eles, está a ministra do Turismo e deputada licenciada Daniela Carneiro, que pediu ao TSE autorização para deixar a legenda sem correr o risco de perder o mandato.

O grupo não aceita o que vê como intervenção da cúpula nacional do União Brasil junto ao diretório do Rio de Janeiro, que teria na filiação de Pedro Paulo um primeiro movimento.

Outra motivo de insatisfação é o bloqueio feito pelo presidente do União, Luciano Bivar, à realização de convenções municipais.

Além de Carneiro, querem sair do União Brasil os deputados Chiquinho Brazão, Dani Cunha, Ricardo David, Marcos Soares e Juninho do Pneu, todos do Rio de Janeiro.