SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Frente Parlamentar contra a privatização da Sabesp será integrada por 15 deputados e será a maior da Assembleia Legislativa de São Paulo, o que indica que o principal projeto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enfrentará forte resistência no Legislativo.

Ao todo, 28 parlamentares de 6 partidos assinaram o ofício em apoio à sua criação, 18 deles do PT, 5 do PSOL, 2 do PSB, uma do PCdoB, um do PDT e outro do PSD, partido da base de Tarcísio.

Tarcísio prevê antecipar a universalização das metas de saneamento, previstas no marco do setor, em quatro ou cinco anos, além de reduzir as taxas cobradas dos cidadãos, com a privatização. Ele afirma considerar viável vender a Sabesp até o final de 2024.

A frente será coordenada pelo deputado Emidio de Souza, do PT. A segunda frente parlamentar com mais membros será a do agronegócio paulista, com 12 integrantes.

O deputado Paulo Corrêa Junior, do PSD, que apoiou Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio nas eleições de 2022, diz que assinou o ofício em apoio à criação da frente para fazer uma gentileza aos colegas, mas que não tem posição formada sobre a privatização da Sabesp. Ele afirma que recentemente ouviu muitos argumentos que o convenceram de que a operação pode ser positiva.

"Hoje foram oficializadas 81 frentes parlamentares e a que tenho a satisfação de coordenar bateu recorde com 15 membros. Isso mostra o grande desafio que temos pela frente, mas não mediremos esforços para barrar a sanha privatista do governador", diz Emidio.