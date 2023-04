SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS) - Pré-candidato a prefeito de São Paulo em 2024, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) subiu o tom das críticas ao atual ocupante do cargo, Ricardo Nunes (MDB), em evento com ativistas de direita no sábado (15).

Ele chamou Nunes de "ícone do centrão", bloco que disse ser um "câncer" na política. "Existe uma coisa cancerígena que é o centrão, aparelhando a política, colocando tudo que tem de mais nojento. E o prefeito de São Paulo é um ícone do centrão. Tudo que não presta está na prefeitura, a máfia do asfalto, a máfia do lixo", disse Salles no evento "Direita Unida", na capital paulista.

Segundo ele, seu projeto de ser prefeito atende a dois objetivos: o primeiro, enfrentar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que representa a esquerda. "O segundo é tirar o centrão da prefeitura, os ladrões. O centrão é uma metástase, que está sempre lá, roubando e aparelhando", afirmou.

As críticas de Salles têm como pano de fundo seu objetivo de tirar o PL da órbita de Nunes e viabilizar sua candidatura. No evento, que reuniu cerca de 200 pessoas em um centro de convenções, ele foi saudado aos gritos de "prefeito".