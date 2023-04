SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo assinou um contrato que prevê pagamento de até R$ 45,6 milhões à empresa International Finance Corporation (IFC) pelo estudo preparatório para a privatização da Sabesp.

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), no entanto, afirma que o montante somente será desembolsado totalmente se o estudo comprovar que a venda da Sabesp irá beneficiar a população, com redução da tarifa e aumento dos serviços de tratamento de água e de esgoto.

Caso as conclusões sobre a privatização sejam negativas para a população, a consultoria americana, vinculada ao Banco Mundial, receberá um valor mais reduzido, de ao menos R$ 8,6 milhões.

Questionada se o estado não vê risco de que a avaliação seja distorcida pela empresa, de modo a receber o valor cheio, a assessoria do governo não respondeu.

O contrato com a IFC foi assinado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos. A pasta tem outro acordo com a agência, um estudo de R$ 71.291.893,17 milhões por uma consultoria na privatização de linhas de trens da CPTM. Neste caso, não há condicionantes para o recebimento do valor cheio.

Ambos os contratos foram firmados sem licitação.

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria afirma que a IFC tem "atuação reconhecida no setor de modelagem de parcerias do setor público com o setor privado em diversos países e com vasta experiência na estruturação de empreendimento de infraestrutura de grande porte".