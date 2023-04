SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (19) aponta a aprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 36% dos entrevistados, enquanto 29% reprovam a administração. Outros 29% a consideram regular, e 6% não sabem ou não responderam à pergunta.

A pesquisa foi realizada presencialmente, de quinta-feira (13) a domingo (16), e entrevistou 2.015 pessoas, com margem de erro estimada de 2,2 pontos percentuais. O nível de confiança da pesquisa, ou seja, a probabilidade do resultado representar de fato a opinião dos brasileiros, é de 95%.

A avaliação negativa cresceu em relação à pesquisa realizada em fevereiro. Antes, o petista tinha 40% de aprovação, com 20% reprovando a atual gestão, e 24% a considerando regular. Não souberam ou não responderam na ocasião 16%.

Os números desta nova rodada da Genial/Quaest são próximos aos aferidos na pesquisa Datafolha realizada em 29 e 30 de março, quando a administração do petista foi considerada boa ou ótima por 38%, enquanto 29% consideraram o governo ruim ou péssimo.

Segundo a Quaest, a aprovação do atual mandatário oscilou negativamente na maior parte das regiões ?exceto no Centro-Oeste e no Norte, onde o número daqueles que avaliam positivamente o governo oscilou um ponto percentual para cima, de 32% para 33%.

Na mesma região, entretanto, a reprovação cresceu de 23% para 37%.

Em relação ao comportamento do presidente no cargo, 53% afirmam concordar com a forma na qual Lula se porta, enquanto 40% desaprovam, e 7% não souberam ou não responderam.

O número, porém, representa uma queda de 12 pontos em relação à pesquisa anterior, quando o chefe do Executivo marcou 65% de aprovação em relação às suas atitudes, contra 29% de reprovação.

O levantamento é financiado pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.