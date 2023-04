SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa contratada pelo PT para avaliar sua imagem junto à população mostra um país dividido praticamente ao meio com relação ao partido.

Entre os pesquisados, 38% disseram gostar da legenda, praticamente o mesmo patamar dos que não gostam (36%). Se disseram indiferentes 22%.

Da mesma forma, 37% avaliam que o PT atua de forma positiva, e 36%, negativa (22% não acham nem negativa, nem positiva)

Sobre a legenda se preocupar com as pessoas, 50% concordaram e 41%, discordaram.

Um raro ponto que fugiu da divisão foi sobre o PT respeitar valores cristãos e familiares. Concordam que a legenda tem apreço por esses pontos 55% dos entrevistados, contra 34% que discordam, no que foi visto com alento pela direção da sigla.

Os dados da pesquisa foram analisados em seminário do partido sobre comunicação na semana passada e vão balizar ações na área, estratégias e futuras peças publicitárias.

Para Jilmar Tatto, secretário de Comunicação do PT, a pesquisa mostra que o país segue muito polarizado sobre a legenda, mas com um caminho de crescimento claramente colocado.

"A pesquisa mostra que o PT está se reposicionando. Um contingente expressivo confia no partido, mas nós precisamos tomar alguns cuidados. Esperamos que com o nosso governo agora possamos melhorar a imagem e a vida do povo", diz.

A ideia é cada vez mais vincular o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ao partido. "Para nós, o governo Lula dando certo, o PT dá certo, e vice-versa", afirma.

A pesquisa foi feita pelo instituto Vox Populi entre 29 de março e 5 de abril, com 3.042 entrevistados em 104 municípios. A ideia é repetir o levantamento de quatro em quatro meses.