LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - A primeira etapa do processo seletivo do curso de lideranças políticas do RenovaBR atraiu o interesse de mais de 7.800 pessoas que pretendem se lançar na disputa municipal no ano que vem.

O objetivo do curso é qualificar possíveis candidatos a prefeitos e vereadores. Dos inscritos, a maioria (6.599) quer disputar o legislativo municipal e 874, o Executivo. Os demais não decidiram para qual cargo devem concorrer.

A maior parte dos inscritos foi do Sudeste (3.709), depois do Nordeste (2.110) e do Sul (925).

A próxima etapa da seleção será de produzir um vídeo curto respondendo à pergunta "Como você vai fazer a diferença como vereador(a) ou prefeito(a) na sua cidade?", até 9 de maio.

O RenovaBR se especializa na formação de lideranças políticas. Entre os que passaram pelo programa estão a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e os ex-deputados Felipe Rigoni (União-ES) e Tiago Mitraud (Novo-MG).