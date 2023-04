SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conferência do Lide em Londres na quinta (20) e sexta-feira (21) com políticos e empresários teve a presença até de bolsonaristas, que são antigos críticos do ex-governador João Doria, criador do grupo que promoveu o evento.

Participaram o empresário Otávio Fakhoury, dirigente do PTB em SP, que foi investigado no inquérito das fake news, e o ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida.