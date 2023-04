SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) pediu desculpas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes por "exageros nas críticas" que fez ao magistrado.

"Peço-lhe desculpas sinceras, em nome da minha falecida mãe, dona Zezé, e de Deus", escreveu o senador em documento encaminhado a Gilmar Mendes. "Reconheço que exagerei e passei da primeira página quando fiz duras e indevidas críticas ao vosso comportamento durante a trajetória como ministro do STF", acrescentou.

Kajuru também se retratou publicamente em sessão no Senado. "Eu não tenho compromisso com o erro. Quando eu erro, eu volto atrás", disse.

Em 2019, em entrevista à Rádio Bandeirantes, Kajuru disse que Gilmar Mendes vendia sentenças. Na ocasião, o ministro fez uma representação contra o senador ao STF.

Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o senador por cometer o crime de calúnia ao acusar o magistrado de venda de sentença.

Em seu pedido de desculpas, Kajuru diz que, quando disparou "a metralhadora contra vossa excelência", vivia "o pior momento da depressão" em sua vida, "fazia duas sessões de psicanálise".

"Permita-me explicar: Um dia depois do primeiro turno na eleição de 2018, em Goiás, o ex-governado Marconi Perillo (PSDB) foi preso por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e superfaturamento. No dia seguinte, vossa excelência concedeu liminar para a soltura de um ser que tentou, por todos os meios -o que não é de conhecimento de vossa excelência? acabar com a minha vida", argumenta Kajuru.