SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados vota nesta terça-feira (25) convite para que o advogado Rodrigo Tacla Duran detalhe as acusações que tem feito a respeito do senador Sergio Moro (União-PR).

O requerimento foi feito pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG). Tacla Duran vem dizendo que foi vítima de extorsão de Moro no âmbito da Operação Lava Jato.

O atual senador e ex-juiz afirma que as acusações são falsas e que o advogado confessou lavar dinheiro para a Odebrecht.

Para o criminalista Sérgio Rosenthal, especialista em crimes financeiros, as acusações de Tacla Duran devem ser investigadas com seriedade e isenção. "Não se olvidando que Dallagnol e Moro têm o direito e o dever de se defender, agora que são representantes do povo".