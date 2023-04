BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) está internada desde sexta-feira (21) em um hospital particular em Brasília, informou nesta quarta (26) a assessoria de imprensa da parlamentar.

De acordo com sua equipe, Soraya deu entrada na unidade hospitalar após apresentar uma crise alérgica.

"O quadro de saúde da parlamentar é estável, mas inspira cuidados. Por se tratar de uma alergia, de causa ainda não identificada, com crises muito fortes, os médicos optaram por mantê-la na unidade de terapia intensiva (UTI) com acompanhamento de um especialista em imunologia. Não há previsão de alta", disse a equipe da senadora.

Soraya foi candidata da União Brasil para presidente da República em 2022. Ela recebeu pouco mais de 600 mil votos (0,51%), ficando em quinto lugar no primeiro turno. No pleito, foi beneficiada pelo grande tempo de rádio e televisão que seu partido lhe garantiu.

Ela chegou ao Senado em 2018, na esteira da onda conservadora que levou Jair Bolsonaro (PL) à presidência naquele ano. Ao longo do tempo, no entanto, se distanciou do agora ex-presidente.

A senadora começou a entrar na mira da ala radical bolsonarista durante a CPI da Covid, quando não endossou a estratégia de desviar o foco para investigar os estados e cobrou respostas para as denúncias de corrupção envolvendo o governo.