SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, pediu a Ricardo Salles (PL-SP) que atue com parcimônia e equilíbrio caso seja escolhido como relator da CPI do MST. Eles tiveram uma reunião sobre o tema nesta quarta-feira (26), e o deputado federal é o favorito hoje a assumir o posto.

O pedido de Lira tem como base a relação tensa que Salles teve com os movimentos do campo nos últimos anos, como candidato a deputado e ministro do Meio Ambiente. Ele tem dito a seus interlocutores que não quer partidarizar a CPI nem transformá-la em ferramenta de perseguição.

Entre os planos que tem discutido, ele pretende desenvolver um plano nacional de regularização fundiária na CPI e quer convocar líderes de movimentos e financiadores, para que sejam respondam por invasões quando não for possível a responsabilização dos grupos.

Ele também pretende ouvir prefeitos e governadores de cidades em que ocorrem mais invasões dos movimentos do campo.