BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Parlamentares governistas e suas equipes se reuniram nos últimos dias e convencionaram chamar a CPI mista que investigará os ataques golpistas às sedes dos três Poderes em 8 de janeiro de "CPMI do Golpe".

A medida faz parte da disputa de versões entre representantes de governo e bolsonaristas da comissão.

O nome escolhido pela base do governo passa pela leitura de que os episódios golpistas de 8 de janeiro não se circunscrevem apenas àquele dia e que começaram muito antes.

O governo, inicialmente, não quis dar seguimento à comissão, mas decidiu embarcar quando se tornou inevitável.

A avaliação entre integrantes da esquerda no Congresso é de que é importante para a guerra política criar logo no princípio dos trabalhos um nome para o colegiado que dê tempo de grudar na mente da opinião pública.

Já a oposição buscará a todo custo garantir que as discussões na CPI mista digam respeito à linha do tempo do próprio domingo dos episódios golpistas.