SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente argentino, Alberto Fernández, deve vir ao Brasil na próxima semana, provavelmente na terça-feira (2), para uma reunião com o chefe do Executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O tema do encontro será a economia, setor em que o país vizinho vem enfrentando dificuldades. O preço do dólar no mercado paralelo da Argentina, por exemplo, registrou uma escalada nos últimos dias, num reflexo da alta inflação.

Aliados, Lula e Fernandéz já tiveram uma videoconferência nesta quinta-feira (27). "De volta ao Brasil, hoje no Alvorada liguei para meu amigo e presidente da Argentina. Falamos sobre a Unasul, as relações fraternas em nosso continente e o aprofundamento do comércio entre nossos países", disse Lula nas redes sociais.