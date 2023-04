BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ativista Rafaela Albergaria foi incluída no Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores Sociais e Ambientalistas do Rio de Janeiro, por suas denúncias sobre mortes e lesões no sistema ferroviário brasileiro.

Ela mantém o Observatório dos Trens e vinha sofrendo ameaças por sua atuação. Em reunião do conselho deliberativo do programa, na quinta-feira (27), foi decidido faria parte da medida protetiva.

O programa é composto por entidades estaduais e federais, além de membros da sociedade civil.

Rafaela é prima de Joana Bonifácio, morta em 2017, que teve o corpo arrastado por um trem no Rio de Janeiro por cerca de 100 metros e só foi retirada do local após oito horas. A ativista lançou o observatório no mesmo ano e um livro sobre o episódio, dois anos depois.