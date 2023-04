UBERABA, MG (FOLHAPRESS) - Governadores de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticaram fortemente as recentes invasões de terra no país, inclusive com ameaça de prisão aos autores.

As declarações foram feitas neste sábado (29) em Uberaba (MG), na abertura da Expozebu, principal feira de gado zebuíno do mundo, que contou com as presenças dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Os três, além de Gabriel Garcia Cid, presidente da ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), organizadora do evento, pregaram o direito à propriedade e que haja segurança jurídica no campo.

Tarcísio afirmou que não se pode aceitar a narrativa de que o agro não é sustentável e disse que é intransigente "com à violação ao direito de propriedade".

"Não vamos transigir. Nós seremos duros para garantir o direito de propriedade. E aqueles que tentaram transigir no estado de São Paulo estão presos nesse momento. E quem tentar vai ter o mesmo destino, a cadeia."

Gabriel Garcia Cid afirmou que, diante do cenário, que se vive hoje no país, "há uma urgente necessidade" de união do setor pecuário.

"Os nossos posicionamentos são firmes na defesa dos produtores, das suas pautas, no direito à propriedade e na busca de soluções para as questões que afligem quem produz e paralisam a economia. A nossa bandeira é por respeito, paz e segurança no campo, que são valores que nós não abrimos mão", disse.

A sua fala foi encerrada com a afirmação de que só haverá ordem e progresso no país se houver paz no campo.

Caiado, num discurso de 12 minutos, afirmou que preocupa, ainda hoje, ter de discutir no país o direito à propriedade, que avalia ser uma garantia da Constituição de 1988.

"Não se deve discutir mais. Em Goiás eu deixei claro a todas as minhas forças de segurança: todos os meses em Goiás são verde e amarelo, não tem mês vermelho no meu estado de Goiás e não aceito invasão de propriedade rural."

Autor do discurso final da abertura da exposição no Triângulo Mineiro, o governador de Minas Gerais disse que há invasões de terra no estado, mas que são desfeitas rapidamente.

"Entram uma ou duas pessoas e já são retiradas imediatamente. Porque o problema é quando você tem dezenas, centenas de pessoas. Então a nossa Polícia Militar está atenta e o homem do campo aqui vai ficar aplicando seu tempo para produzir e não para vigiar a propriedade", disse Zema.

As declarações ocorrem em contexto de crescentes críticas ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em virtude de ações pelo país nas últimas semanas. No Congresso, a Câmara decidiu instaurar uma CPI para investigar o movimento, que é aliado do presidente Lula.

AFAGOS

Os três governadores presentes, que foram saudados pela prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), como "futuros presidentes do país", trocaram afagos durante todo o evento.

Enquanto Caiado disse que "São Paulo está de parabéns", Tarcísio afirmou que Caiado e Zema "herdaram estados quebrados" e que "Goiás e Minas estão muito bem servidos". Os três foram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no pleito de 2022.

Zema disse que está investindo em rodovias, mas que "talvez não consiga o padrão Tarcísio" e que sabe que o governador paulista "é apreciador dessa carne que quase desmancha na boca", em relação à produção de qualidade do rebanho bovino.

De manhã, antes de se deslocarem para o Parque Fernando Costa, onde é realizada a Expozebu, os governadores tomaram café da manhã juntos no hotel Havana 2, onde, ao lado de outros políticos e assessores, falaram sobre investimentos em ferrovias e citaram políticas desenvolvidas a partir do governo de Michel Temer (MDB).

Após a abertura, os três caminharam pela feira gastronômica da Expozebu, onde experimentaram café, cachaça e doce de leite comercializados por produtores de Uberaba e cidades da região.

A exposição chega à sua 88ª edição com a expectativa de alcançar R$ 350 milhões em negócios e receber 430 mil visitantes até o dia 7 de maio.