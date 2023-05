BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe na manhã desta terça-feira (2) o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), para um encontro a sós no Palácio da Alvorada. Lira chegou à residência oficial da Presidência da República por volta de 9h15 e permaneceu no local por cerca de 45 minutos.

O encontro acontece no dia previsto para a votação do PL das Fake News, cujo texto vem sofrendo uma crescente oposição. Há a possibilidade de que a proposta seja retirada de pauta, em meio ao risco de derrotas. Também acontece após as críticas à articulação política do governo.

Aliados de Lula, no entanto, afirmam que o encontro já estava marcado desde a semana passada e que o objetivo seria discutir a relação do governo com a Câmara. A reunião, no entanto, não consta na agenda oficial de Lula.

Após a reunião, Lula recebeu alguns ministros do núcleo político, entre eles Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil). Também estavam presentes os líderes do governo no Senado e na Câmara, respectivamente Jaques Wagner (PT-BA) e José Guimarães (PT-CE).

A votação do PL das Fake News na Câmara dos Deputados, prevista para esta terça-feira (2), pode ser adiada diante das chances de o texto ser rejeitado pelo plenário.

Após se encontrar com Lula, Lira deve se reunir com líderes dos partidos para tomar uma decisão. O relator do texto, Orlando Silva (PC do B-SP), também deve se reunir com seus pares.

O adiamento é cenário considerado provável tanto pela oposição como pelos governistas ?o Palácio do Planalto endossa o projeto de lei.

A urgência da proposta foi aprovada na última terça-feira (25) por 238 votos a favor e 192 contrários e acordo feito na ocasião entre líderes partidários prevista a votação nesta terça.

Ao longo da semana, no entanto, o projeto começou a enfrentar resistência crescente da oposição e da bancada evangélica, aumentando o risco de o texto ser rejeitado.

Além disso, a Câmara vem criticando a articulação política do governo, a cargo do ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha.

Em entrevista ao jornal O Globo, Lira criticou duramente Padilha. Disse que o ministro é um "sujeito fino e educado", mas que vem tido dificuldades. "Não tem se refletido em uma relação de satisfação boa. Talvez a turma precise descentralizar mais, confiar mais. Se você centraliza, prende muito", afirmou ao jornal.