SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente Geraldo Alckmin dedicou-se a atividades de seu partido, o PSB, no último sábado (29). Chegou no início da tarde ao diretório da legenda, na zona sul de São Paulo, e foi embora quando já era noite.

Ele recebeu diversas lideranças políticas do estado e abonou fichas de filiação ao partido. Entraram no PSB sob as bênçãos de Alckmin, entre outros, o ex-prefeito de Altinópolis Dr. Nanão e o ex-deputado estadual Valdir Agnello.

Ex-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas também esteve com o vice-presidente e foi convidado a se filiar, mas ainda não deu resposta.

Alckmin tem dito a aliados que quer ajudar o PSB a se fortalecer no estado, num contexto em que autoridades ligadas ao partido vêm sendo assediadas pela base do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).