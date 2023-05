SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), disse, em jantar com empresários, na noite de terça (2), em São Paulo, que já gabaritou "todo tipo de violência política" em sua trajetória.

"Sou mulher e nordestina, já vivi tudo. A política afugenta mulheres. Precisamos ter mais representatividade entre as pessoas que decidem os rumos do dinheiro nos partidos políticos", afirmou ela no encontro. A governadora destacou a importância de se ter uma participação feminina no debate político.

Ela também disse que passou por muitas situações de machismo, inclusive vindas de sua adversária nas eleições do ano passado. Ela venceu a disputa com 58,70% dos votos válidos, contra 41,03% de Marília Arraes (Solidariedade).

O jantar foi organizado pelo grupo Esfera Brasil e contou com as participações de Fabio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim, Flávio Rocha, da Riachuelo, João Camargo, presidente do conselho do Esfera, entre outros.

No evento, Lyra também disse ser a favor da PL da Fake News. "Na semana do dia 20 de abril, quando surgiram os boatos de massacre nas escolas, alguns perfis postavam imagens das quatro principais escolas de Recife afirmando que uma delas seria atacada. Isso precisa ser regulado", disse ela.

Ela informou ainda que o presidente Lula (PT) se "comprometeu a destravar o braço pernambucano da [ferrovia] transnordestina".

Segundo a governadora, foram feitas manobras burocráticas no governo passado para retirar Pernambuco do projeto.

Ela completou que recebeu recentemente um convite de última hora para participar de uma reunião sobre ações do governo atual para destravar obras importantes no Nordeste. "A reunião era sobre [o porto de] Pecém, no Ceará, e colocaram meu nome a caneta, bem improvisado", disse ela.

Apesar disso, Lyra disse ver empenho do atual presidente na concretização de um ramal da ferrovia até o Porto de Suape, em Pernambuco. "Isso faz parte do rol de compromissos de Lula no passado, ele tem um compromisso pessoal com isso."