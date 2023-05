BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de operação nesta quarta-feira (3), sabia de fraude em cartão de vacinação contra a Covid-19.

Em representação encaminhada ao ministro do STF Alexandre de Moraes, a PF aponta Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, como principal articulador de um esquema de fraude.

A operação desta quarta chegou perto do núcleo duro do ex-presidente, com a prisão de três de seus principais auxiliares, o tenente-coronel Mauro Cid, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro.

Segundo a reportagem apurou, há suspeita de que os registros de vacinação de Bolsonaro, Cid e da filha mais nova do ex-presidente, Laura, foram forjados.

Veja como ocorreu, segundo a PF, a suposta inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde:

21/12/2022 às 19h

O secretário de Governo de Duque de Caxias, João Carlos Brecha, inseriu os dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro

22/12/2022 às 07h59

O usuário associado ex-presidente, utilizando o endereço de IP cadastrado no Palácio do Planalto, acessou o aplicativo ConecteSUS

22/12/2022 às 8h

O usuário emite o certificado de vacinação contra a Covid-19 contendo o registro de três doses de vacina, sendo duas da fabricante Pfizer, tomadas no município de Duque de Caxias

22/12/2022 às 8h20

Ocorre a alteração cadastral no "Gov.br" do então presidente, passando a ter o email de Marcelo Câmara, nomeado assessor para acompanhar Jair Bolsonaro, na condição de ex-presidente da República

27/12/2022 às 14h19

O usuário do ex-presidente da República, utilizando o endereço de IP cadastrado no Palácio do Planalto, acessou o aplicativo ConecteSUS

27/12/2022 às 14h19min44seg

Usuário emitiu novamente o certificado de vacinação contra a Covid-19 contendo o registro das mesmas vacinas

27/12/2022 às 20h59

Após a geração desse segundo certificado, os registros das vacinas da fabricante Pfizer em nome de Bolsonaro foram excluídos do sistema do Ministério da Saúde

Segundo a PF, quem apagou os registros foram a operadora Claudia Acosta da Silva, sob a justificativa de ?erro?

30/12/2022 às 12h02

O usuário associado ex-presidente usou endereço de IP vinculado ao terminal telefônico em nome de Mauro Cid para acessar o aplicativo ConecteSUS

30/12/2022 às 12h02min24seg

O usuário atrelado a Bolsonaro emitiu um novo certificado de vacinação contra a Covid19, agora contendo apenas o registro da vacina da fabricante Janssen, pois as demais já haviam sido excluídas.

Por volta das 14h

Cerca de duas horas após a emissão do certificado, Mauro Cid e Jair Bolsonaro viajaram de Brasília para a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. O voo da Força Aérea brasileira decolou por volta das 14h.