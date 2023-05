SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chamado Conselhão, doaram para a campanha de Jair Bolsonaro (PL) no ano passado. O órgão tem 246 membros.

O valor mais significativo partiu do médico Cláudio Lottenberg, presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Einstein e da Conib (Confederação Israelita do Brasil), que contribuiu com R$ 20 mil.

Além dele, também ajudaram na campanha do ex-presidente João Martins da Silva Junior, pecuarista e ex-presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), com R$ 1.022; Sérgio Bortolozzo, presidente da Sociedade Rural Brasileira e Frank Rogieri Souza de Almeida, presidente do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal, ambos com R$ 1.000 cada.