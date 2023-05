SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida, ficou contrariado por não ter sido informado de que uma reunião da secretaria da Criança, ligada à sua pasta, foi acertada diretamente pelo então ocupante do cargo, Ariel de Castro, com a assessoria da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Segundo a reportagem apurou, o ministro reclamou com Castro por não ter sido avisado das tratativas para o encontro com a primeira-dama, realizado em 3 de abril.

O tema foi proteção à infância, assunto ao qual ela vem se dedicando. O próprio ministro participou do evento

De acordo com relato obtido pela reportaem, Castro alertou o ministro sobre a reunião com Janja cinco dias antes de sua realização.

O secretário foi exonerado na última quinta-feira (4). Procurada, a assessoria do ministério disse que a demissão ocorreu "em razão de um necessário ajuste administrativo com base nos objetivos e estratégias alinhavados pelo gabinete ministerial, sem prejuízo do respeito à trajetória profissional do ex-secretário".