SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Campinas (SP) e sancionado pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos) instituiu o pagamento de 13º salário e férias anuais remuneradas com acréscimo de 1/3 para os 33 vereadores da cidade a partir de 2025.

No começo do mês, a Casa aprovou reajuste no valor do subsídio também para daqui a dois anos, passando dos atuais R$ 10.070,86 para R$ 17.800 por mês -elevação de 77%.

Segundo estudo orçamentário do Legislativo de Campinas, o impacto das medidas será de aproximadamente R$ 3,4 milhões por ano, o que corresponde a 2% do atual orçamento de R$ 170 milhões -a previsão da Casa é de que ele seja maior em 2025, reduzindo assim a repercussão.

Em nota, a Prefeitura de Campinas diz que o projeto de lei é de iniciativa da Câmara e, "respeitando a independência dos Poderes, a lei foi sancionada". A Câmara acrescenta que anualmente repassa recursos do próprio orçamento para o Executivo investir na cidade. Nos últimos anos, afirma, a média foi de R$ 25 milhões.