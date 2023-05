SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deputados da base do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se revoltaram com uma mensagem de um membro do governo chamando o grupo de traidor.

A confusão ocorre em meio ao projeto de votação do aumento para policiais.

Deputados foram surpreendidos com o artigo que aumenta o valor de contribuição de aposentados. A bancada da bala teve que dar explicação a seus eleitores e se reuniu com o governador, que prometeu alterar a medida.

Uma mensagem atribuída a um assessor da SSP (Secretaria da Segurança Pública) acusa a base de Tarcísio de traidora.

"O Governo foi traído pela Base na Alesp, o único lugar ele tinha certeza que o apoiaria até a morte. Primeiro ano de governo, o Tarcisio está pagando os 20% do Doria (a conta ficou pra ele) e dando mais 20,2%!", diz a mensagem, que circula entre deputados.

O texto ao qual a reportagem teve acesso afirma ainda que o governador iria retirar o projeto e dar somente a reposição inflacionária. "Acho que perdemos... agradeçam nossa base parlamentar e nossas associações."

Os bolsonaristas elogiaram Tarcísio, mas reagiram no plenário da Alesp nesta terça (9).

"Recebemos hoje muito consternados de um assessor da Secretaria de Segurança acusando a base do governo de traição, nos chamando de traidores", disse o deputado Lucas Bove (PL).

O parlamentar convidou o tal assessor a sintonizar "do ar-condicionado" do gabinete a TV Alesp para acompanhar discursos exaltando a atitude do governador Tarcísio. Afirmou ainda que o objetivo da bancada é melhorar o "ótimo projeto" trazido pelo governador.

Gil Diniz (PL), um dos deputados mais próximos da família Bolsonaro, foi outro que citou o fato, enquanto presidia a sessão e reagiu.

"Podem vaiar à vontade. Mas são esses que estão tentando a todo custo, inclusive sendo chamado por assessor de secretário de traidores. Então é assessor chamando essa base de traidora e vocês que estão sendo defendidos vaiando esses deputados", disse.

Outro bolsonarista, Major Mecca (PL), também citou a mensagem, mas afirmou que não acredita que Tarcísio retire o projeto da Alesp.

A reportagem procurou o governo Tarcísio sobre o assunto, mas não teve retorno até a publicação deste texto.