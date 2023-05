SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, terá um encontro com Ron DeSantis, governador da Flórida que está em pré-campanha para disputar a eleição para presidente dos Estados Unidos em 2024.

DeSantis é visto como herdeiro das ideias do ex-presidente Donald Trump, com quem disputa o apoio do eleitorado republicano para o ano que vem.

Segundo a assessoria de comunicação do ex-ministro bolsonarista, o objetivo dele com o encontro é o de "conhecer as políticas bem-sucedidas da Flórida de substituição tributária como incentivo a investimentos industriais e incubação de startups, entre outras".