BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reconheceu nesta quarta-feira (10) que o governo Lula (PT) não atuou na liberação de emendas e no preenchimento de cargos no ritmo que era aguardado por deputados e senadores.

Em entrevista à GloboNews, ele também disse que o governo reconhece que houve erros na articulação política e que faltaram reuniões com líderes da Câmara dos Deputados para evitar a derrota do decreto que promoveu alterações no Marco do Saneamento.

Por outro lado, afirmou que não "depositaria" todos os problemas do governo na articulação política e que agora as coisas estão sendo "azeitadas".

"Os ministérios estavam envolvidos na retomada dos programas, em remontar as ações de governo, remontar as equipes, ou nos ministérios novos [estavam envolvidos em] montar o ministério. Então, eu diria que não foram empenhadas as emendas no prazo e na expectativa que os parlamentares tinham, mas as coisas estão sendo azeitadas", afirmou.

"Hoje mesmo estão sendo feitas reuniões, semana que vem também serão feitas novas reuniões para alinhar esse ritmo do relacionamento com o Congresso nas liberações das emendas, nas nomeações dos diversos ministérios", completou.