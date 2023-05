NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse nesta quarta-feira (10) que a fila de potenciais candidatos de centro-direita para disputar a eleição presidencial de 2026 é grande.

Em evento com empresários em Nova York, Lira citou os governadores Cláudio Castro (RJ), Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG) e Ratinho Jr. (PR) como nomes potenciais.

Segundo Lira, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou uma contribuição ao permitir que as pessoas com pensamento conservador e de direita "saiam do armário", superando um resquício de vergonha em expressar seus sentimentos por causa da ditadura militar.

"A avaliação hoje da inelegibilidade do presidente Bolsonaro é uma decisão arriscada, porque nós estamos a 3 anos e 9 meses de uma eleição. Dá tempo de o Cláudio Castro ficar forte, o governador Zema ficar forte, de o governador Tarcísio ficar mais forte. Na minha concepção, menos chance de cometer erros do que o presidente Bolsonaro cometeu durante sua campanha", disse no palco do evento Brazil Summit do Financial Times.

"Então, um candidato de direita, errando menos, com um fortalecimento de uma base que existe no Brasil, e o presidente Bolsonaro como eleitor, eu acho que o quadro fica bastante desanimador para quem quiser disputar uma eleição em 2026", afirmou Lira.

